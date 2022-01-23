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Фарке: «Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую»

Главный тренер «Краснодара» Фарке объяснил свою тренерскую философию
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какова его тренерская философия.

«Усердная работа, высочайший уровень физической подготовки, а также честность, — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара». — Не приемлю тщеславия в раздевалке. Футболисты ценят честность. Еще должно быть удовольствие. Мы играем для фанатов и хотим их развлекать, делать счастливыми».

Тренер ответил на вопрос о том, почему делает ставку на владение мячом.

«Это больше про опыт. Я был форвардом, поэтому люблю играть в атакующий футбол, чтобы создавались моменты и забивались мячи. Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую. Так и сформировалась моя игровая философия. Я верю в постоянное развитие и люблю вызовы. Я не большой приверженец стандартных игровых схем. Важно быть гибким, не перегружать футболистов и их головы. Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Даниэль Фарке
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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