Фарке: «Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какова его тренерская философия.

«Усердная работа, высочайший уровень физической подготовки, а также честность, — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара». — Не приемлю тщеславия в раздевалке. Футболисты ценят честность. Еще должно быть удовольствие. Мы играем для фанатов и хотим их развлекать, делать счастливыми».

Тренер ответил на вопрос о том, почему делает ставку на владение мячом.

«Это больше про опыт. Я был форвардом, поэтому люблю играть в атакующий футбол, чтобы создавались моменты и забивались мячи. Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую. Так и сформировалась моя игровая философия. Я верю в постоянное развитие и люблю вызовы. Я не большой приверженец стандартных игровых схем. Важно быть гибким, не перегружать футболистов и их головы. Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.