Фарке: «Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке ответил на вопрос о том, насколько применим его опыт в России.

«Каждый опыт отличается от предыдущего, — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара». — Я не кричу, что два раза выиграл чемпионшип и в России мне будет легко. Я уважаю то, чего добился «Краснодар», особенно учитывая, что клуб молод. «Краснодар» уже выступал в еврокубках. Есть потенциал в стадионе, академии. В футболе нельзя давать гарантий, но я могу пообещать, что я вместе со своим штабом будем работать до седьмого пота. Я уже увидел, что «Краснодар» — фантастический клуб, с отличными людьми вокруг него. Они заслуживают быть успешными. Надеюсь, что стану небольшой частью большой истории!».

Также тренер рассказал, что он успели узнать о РПЛ и следил ли он за лигой из Англии.

«Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. РПЛ значима в мировом футболе, поэтому за ней стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждого матча. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше встреч, чтобы быть полностью подготовленным. У меня есть несколько коллег, немецкие специалисты, которые тут работали. Я также общался с футболистами об их опыте в России. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.

«Краснодар» с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.