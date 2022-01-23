Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:49

Фарке: «Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола»

Тренер «Краснодара» Фарке рассказал, сколько недель достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола
Карен Саркисян
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке ответил на вопрос о том, насколько применим его опыт в России.

«Каждый опыт отличается от предыдущего, — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара». — Я не кричу, что два раза выиграл чемпионшип и в России мне будет легко. Я уважаю то, чего добился «Краснодар», особенно учитывая, что клуб молод. «Краснодар» уже выступал в еврокубках. Есть потенциал в стадионе, академии. В футболе нельзя давать гарантий, но я могу пообещать, что я вместе со своим штабом будем работать до седьмого пота. Я уже увидел, что «Краснодар» — фантастический клуб, с отличными людьми вокруг него. Они заслуживают быть успешными. Надеюсь, что стану небольшой частью большой истории!».

Также тренер рассказал, что он успели узнать о РПЛ и следил ли он за лигой из Англии.

«Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. РПЛ значима в мировом футболе, поэтому за ней стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждого матча. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше встреч, чтобы быть полностью подготовленным. У меня есть несколько коллег, немецкие специалисты, которые тут работали. Я также общался с футболистами об их опыте в России. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.

«Краснодар» с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0HPWohcfl2A&feature=emb_imp_woyt

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Норвич
Даниэль Фарке
5
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Фарке: «Моя задача — помочь «Краснодару» перейти на следующую ступень развития»
Роман Широков назвал «Байер» хорошим вариантом для Сердара Азмуна
Фарке: «Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую»
«Байер» выиграл борьбу за Азмуна, «Локомотив» закрыл сделку по Изидору, Деспотович может уйти из «Рубина»
Геннадий Орлов: «Сутормин и Ерохин — игроки для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов»
Азмун уедет из «Зенита» в «Байер»! Как играли в Европе другие топ-легионеры РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фарке: «Я работал в Дортмунде с Тухелем, хорошо знаком с Клоппом. Они на меня повлияли, но я их не копирую»

Роман Широков назвал «Байер» хорошим вариантом для Сердара Азмуна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости