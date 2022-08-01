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Сегодня, 17:05

Юран о поражении «Ростову»: «Химки» наиграли на ничью, если брать матч полностью»

Юран заявил, что «Химки» наиграли на ничью в матче с «Ростовом»
Алексей Еремин
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что команда наиграла на ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

"Это третья игра подряд, где они забивают со стандартных положений. Ошибка, к сожалению, привела к забитому мячу. Во втором тайме заставили соперника остаться вдесятером. Мое личное мнение — мы наиграли на ничью, если брать матч полностью. У «Ростова» был один момент, когда ошиблись наши защитники в передаче. Играли на выезде, на быстрых атаках, как и планировали. В целом, доволен командой, самое главное — без травм", — цитирует Юрана пресс-служба «Химок».

«Химки» набрали 4 очка после трех туров РПЛ и занимают 7-е место в турнирной таблице.

В следующем матче подмосковный клуб на выезде сыграет против «Торпедо». Игра пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/avgust/moe-lichnoe-mnenie-my-naigrali-na-nichyu-esli-brat-match-polnostyu/
Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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 - : -
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