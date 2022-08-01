Юран о поражении «Ростову»: «Химки» наиграли на ничью, если брать матч полностью»

Юран заявил, что «Химки» наиграли на ничью в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что команда наиграла на ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

"Это третья игра подряд, где они забивают со стандартных положений. Ошибка, к сожалению, привела к забитому мячу. Во втором тайме заставили соперника остаться вдесятером. Мое личное мнение — мы наиграли на ничью, если брать матч полностью. У «Ростова» был один момент, когда ошиблись наши защитники в передаче. Играли на выезде, на быстрых атаках, как и планировали. В целом, доволен командой, самое главное — без травм", — цитирует Юрана пресс-служба «Химок».

«Химки» набрали 4 очка после трех туров РПЛ и занимают 7-е место в турнирной таблице.

В следующем матче подмосковный клуб на выезде сыграет против «Торпедо». Игра пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.