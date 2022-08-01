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Булыкин — о возможном уходе Федуна из «Спартака»: «Думаю, что плохо красно-белым не будет»

Булыкин считает, что «Спартаку» не будет плохо после ухода Федуна
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба, а на его место придет Ашот Хачатурянц.

«Федун твердо ассоциируется со «Спартаком» и с разными проектами вокруг него, поэтому пока непонятно, что будет с клубом. Думаю, что плохо «Спартаку» не будет. По поводу возможного назначения Хачатурянца вместо Федуна: он толковый руководитель. Если у него будет человек, который сможет подсказывать ему в футбольном плане, то он сможет достичь больших успехов со «Спартаком», навести порядок, привести клуб к трофеям и пригласить новых спонсоров», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/01/18242468.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Леонид Федун
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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