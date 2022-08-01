Булыкин считает, что «Спартаку» не будет плохо после ухода Федуна

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба, а на его место придет Ашот Хачатурянц.

«Федун твердо ассоциируется со «Спартаком» и с разными проектами вокруг него, поэтому пока непонятно, что будет с клубом. Думаю, что плохо «Спартаку» не будет. По поводу возможного назначения Хачатурянца вместо Федуна: он толковый руководитель. Если у него будет человек, который сможет подсказывать ему в футбольном плане, то он сможет достичь больших успехов со «Спартаком», навести порядок, привести клуб к трофеям и пригласить новых спонсоров», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.