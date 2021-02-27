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Главный тренер «Химок» Черевченко пропустит матч с «Уфой»

12:45
Игорь Черевченко. Фото ФК «Химки», Twitter
Игорь Черевченко. Фото ФК «Химки», Twitter
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко пропустит матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает клубная пресс-служба в Twitter 27 февраля.

Российский специалист почувствовал недомогание перед игрой, тест на коронавирус показал отрицательный результат. В матче с «Уфой» руководить командой будет старший тренер Валерий Климов.

Матч «Химки» — «Уфа» состоится в субботу 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками, уфимцы — 15-е (13 очков).

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