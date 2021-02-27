Главный тренер «Химок» Черевченко пропустит матч с «Уфой»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко пропустит матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает клубная пресс-служба в Twitter 27 февраля.
Российский специалист почувствовал недомогание перед игрой, тест на коронавирус показал отрицательный результат. В матче с «Уфой» руководить командой будет старший тренер Валерий Климов.
?? Перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» главный тренер красно-чёрных Игорь Черевченко почувствовал недомогание. Тест на коронавирус, сделанный перед игрой отрицательный.— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 27, 2021
На матче с «Уфой» руководить командой будет старший тренер Валерий Климов. pic.twitter.com/dFZ3dKe9Yr
Матч «Химки» — «Уфа» состоится в субботу 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками, уфимцы — 15-е (13 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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