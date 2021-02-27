«Химки» — «Уфа»: Глушаков и Мирзов выйдут с первых минут, Урунов в запасе
Стали известны стартовые составы «Химок» и «Уфы» на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Ранее стало известно, что главный тренер химчан Игорь Черевченко пропустит встречу. Специалист почувствовал недомогание перед игрой, его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
В запасе уфимцев присутствует полузащитник Остон Урунов, которого клуб арендовал у «Спартака» 20 февраля.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Сухов, Аликин, Дзантиев, Кротов, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев.
Матч «Химки» — «Уфа» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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