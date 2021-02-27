Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Рубина»

Бывший хавбек красно-белых и сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России между «Спартаком» и казанским «Рубином».

«Завтра будет непростой матч, но «Спартак» является фаворитом. Ясно, что «Рубин» полностью перестроился, после прихода Слуцкого там было куплено 15 человек. Первую половину сезона «Рубин» провел на среднем уровне, где-то выиграли, где-то проиграли. Сейчас они на 9 месте, хотя мне кажется, что стоит задача попасть в зону еврокубков. Очень интересно посмотреть, что будет происходить во второй половине сезона. Кубковые матчи нам показали, что фавориты могут проиграть, такое не только у нас, в Европе так же. «Спартак» проиграл «Динамо» не по игре, одной команде просто больше повезло. «Спартак» сейчас на каком-то подъеме должен быть, поэтому они способны выиграть в завтрашнем матче», — сообщил Мостовой «СЭ».

Мостовой также заявил, что хочет увидеть Квинси Промеса на поле.

«В «Спартаке» после прихода Промеса очень позитивная атмосфера. Все любят Квинси, а еще и хорошие деньги дают. Завтра все внимание будет приковано к нему, и это радует», — добавил Мостовой.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск). На зимнюю паузу красно-белые ушли на третьем месте в турнирной таблице с 35 очками, казанцы — девятые (28 очков).

(Артем Бухаев)