Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России.

«Футбол в Венгрии очень разный, — приводит слова Черчесова «Чемпионат». — Против «Дебрецена» вот играли, у них тренер испанец, в чемпионате Венгрии есть тренеры из Германии и Сербии. Все команды исповедуют немного разный футбол. Да, «Ференцварош» 10 матчей не проигрывает, но только в последней встречи мы выиграли с крупным счетом (3:0)».

Тренер отметил, что в венгерском чемпионате очень сложные матчи , потому что никто не хочет уступать.

«Мы стараемся работать на максимум. В чемпионате хорошие шансы на победу, боремся за Кубок. Мы знали, куда идем, и за что будем бороться. Здесь есть футболисты хорошего уровня. Последним, кто играл с венгерским клубом, был ЦСКА. Результат мы помним, но это два матча. В целом, чемпионат России немного сильнее», — сказал он.

После 27 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице.