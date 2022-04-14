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Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России.

«Футбол в Венгрии очень разный, — приводит слова Черчесова «Чемпионат». — Против «Дебрецена» вот играли, у них тренер испанец, в чемпионате Венгрии есть тренеры из Германии и Сербии. Все команды исповедуют немного разный футбол. Да, «Ференцварош» 10 матчей не проигрывает, но только в последней встречи мы выиграли с крупным счетом (3:0)».

Тренер отметил, что в венгерском чемпионате очень сложные матчи , потому что никто не хочет уступать.

«Мы стараемся работать на максимум. В чемпионате хорошие шансы на победу, боремся за Кубок. Мы знали, куда идем, и за что будем бороться. Здесь есть футболисты хорошего уровня. Последним, кто играл с венгерским клубом, был ЦСКА. Результат мы помним, но это два матча. В целом, чемпионат России немного сильнее», — сказал он.

После 27 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4665645-stanislav-cherchesov-sravnil-uroven-chempionata-vengrii-s-chempionatom-rossii.html
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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