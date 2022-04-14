Вдова Льва Яшина посетит игру «Динамо» — «Ахмат»

Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, планирует посетить игру 25-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Ахмат». Она должна лично поздравить голкипера бело-голубых Антона Шунина с вступлением в «Клуб Льва Яшина» (для вратарей с не менее 100 сухими матчами за карьеру).

Торжественная церемония состоится перед стартовым свистком, сообщает пресс-служба «Динамо».

В торжественной церемонии чествования Шунина на стадионе «ВТБ Арена» также примет участие Владимир Пильгуй.

15 апреля на игре с «Ахматом» «Динамо» масштабно отпразднует день рождения клуба — 99 лет (исполнится 18 апреля). Клуб подготовил праздничное шоу.