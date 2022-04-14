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«Пусть играет в России». Гаврилов — о расторжении контракта Уварова с киевским «Динамо»

Гаврилов отреагировал на расторжение контракта Уварова с киевским «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым.

«Считаю это неправильным, нельзя спорт с политикой мешать. Если его возьмут к нам, то для него это было бы неплохо. Ему надо играть, потому что это плохо, когда футболист остается без игры. Если там не дают играть, то пусть будет в какой-нибудь команде в России», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее руководству киевского «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.

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