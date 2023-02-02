Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Йоканович: «Лесовой на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после товарищеского матча с «Ардой» (3:1) похвалил новичка команды Милана Майсторовича.

«Подготовка идет по плану. Во всех наших контрольных матчах были позитивные моменты. Конечно, есть вещи, которые мы можем улучшить, и мы должны двигаться вперед в этом направлении. Милан — разносторонний футболист и может одинаково уверенно выступать в центре обороны, на фланге и в опорной зоне. Это быстрый, агрессивный, трудоспособный защитник с правильным подходом к делу. Посмотрим, как мы будем его использовать в будущем», — приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

Также главный тренер московской команды рассказал о травме полузащитника Даниила Лесового.

«Он на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях, но мы ожидаем, что он вернется к работе раньше этого срока», — отметил Йоканович.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет 6 февраля против «Енисея».

Источник: ФК Динамо
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче
«Локомотив» в товарищеском матче проиграл чемпиону Малайзии
Орлов: «Дзюба считает, что его уровень позволяет ему без просмотра перейти в «Торпедо»? А какой у него уровень?»
Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»
Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь
«Спартак» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов считает, что Семак может работать в европейском клубе

Бояринцев не считает Карпина топовым тренером
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости