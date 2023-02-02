Бояринцев не считает Карпина топовым тренером

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с 54-летием.

«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья. На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин просто хороший специалист. Не знаю, есть в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню? На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).