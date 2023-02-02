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Сегодня, 19:19

Орлов считает, что Семак может работать в европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Он ученик Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. У него европейская культура, поэтому он может там работать. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Вместе с командой орн четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевала Суперкубок России и однажды взяла Кубок страны.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-orlov-u-semaka-net-lyubimchikov-u-sergeya-yevropeyskaya-kultura-poetomu-on-mozhet-tam-rabotat
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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