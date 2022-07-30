«Зенит» — «Локомотив»: Клаудиньо увеличил преимущество питерцев

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива». Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Вендел длинной передачей бросил в прорыв Малкома. Тот сделал прострел в штрафную, где мяч зацепил Клаудиньо. Бразилец вывернулся из неудобной позиции и пробил с близкого расстояния в ближний угол.