Стали известны провальные цифры просмотров скандального интервью Мамаева

Стал известен рейтинг скандального интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, после которого с телеканала «Матч ТВ» ушел журналист Нобель Арустамян. По данным компании «Медиаскоп», в российских городах с населением свыше 100 тысяч рейтинг составил 0,34, а доля — 1,31, что является низким показателем.

Для сравнения, как пишет Telegram-канал «Гридасов с бородой», программа «Самый лучший муж» на телеканале «Домашний» 21 августа собрала рейтинг 1,3 и долю 6,4, а передача «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» также 21 августа собрала рейтинг 3,1 и долю 8,9.

По России среди мужской аудитории в возрасте от 14 до 59 лет у интервью Мамаева рейтинг 0,47 и доля 2,36. По Москве — рейтинг 0,57 и доля 2,93. Это примерно на уровне «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Напомним, что Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» 24 августа. По словам журналиста, формат получившегося разговора с Мамаевым противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении со спортивного телеканала по собственному желанию.