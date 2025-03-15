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Личка: «В игре с ЦСКА у Скопинцева были судороги. С «Локомотивом» то же самое»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева.

— Уже в игре с ЦСКА у Скопинцева были судороги. Здесь то же самое. Никаких серьезных проблем у него нет. Он достаточно работает, физически объем дает всегда, с ЦСКА играл хорошо. Тут был достаточно краткий срок на восстановление на 100 процентов. А он успел, и я думаю, что он хорошо показал то, что мы хотели. Попал в штангу. Сделал свою работу, — сказал Личка.

В матче 21-го тура с «Локомотивом» (1:2) Скопинцев был заменен на 89-й минуте.

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Дмитрий Скопинцев
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
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15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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