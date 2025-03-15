Личка: «В игре с ЦСКА у Скопинцева были судороги. С «Локомотивом» то же самое»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева.

— Уже в игре с ЦСКА у Скопинцева были судороги. Здесь то же самое. Никаких серьезных проблем у него нет. Он достаточно работает, физически объем дает всегда, с ЦСКА играл хорошо. Тут был достаточно краткий срок на восстановление на 100 процентов. А он успел, и я думаю, что он хорошо показал то, что мы хотели. Попал в штангу. Сделал свою работу, — сказал Личка.

В матче 21-го тура с «Локомотивом» (1:2) Скопинцев был заменен на 89-й минуте.