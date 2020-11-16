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Главный тренер «Динамо»: «Бувач сказал: «Здесь столько сильных молодых игроков!»

09:00
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об игроках московского клуба в сборных.

— Но перед подписанием контракта вы наверняка изучали состав «Динамо» и соперников. И не могли не заметить, что у оппонентов многие выступают за сборные, а у бело-голубых в национальных командах на поле, не считая голкипера Шунина, выходит только Шиманьски, да и то не всегда.

— Понимаю, о чем вы. Однако Бувач с его огромным опытом сказал: «Сандро, здесь столько сильных молодых игроков!» Я ему полностью доверяю, эти слова для меня гораздо весомее, чем число сборников.

— Двое таких молодых — Евгеньев и Лесовой — на днях добавились к Шунину и Фомину, получив приглашение от Станислава Черчесова...

 — Надеюсь, никто не думает, что я взмахнул волшебной палочкой, и они там оказались. Ни один тренер в мире не сделает игрока сборной за три недели, это утопия. К сборной идут годами. Так что Рома и Даниил заслужили приглашение своей работой на длительном отрезке. Это заслуга клуба. Стоит отдать должное академии, вырастившей Евгеньева, тем, кто сумел привести в «Динамо» Лесового, всем тренерам, которые с ними работали, в том числе моему предшественнику — Кириллу Новикову. (Константин Алексеев)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает четвертое место после 14-и туров, имея в активе 26 очков. У лидера ЦСКА — 31 балл.

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.

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