Федотов о сборах ЦСКА: «1 июля все должны к нам присоединиться»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал физическое состояние игроков после первой тренировке на базе в Новогорске.
«Нам была нужна эта пауза после такого насыщенного сезона, плюс финал Кубка вынесли на 11-е число. Нужно было накопить эмоций, сбросит груз ответсвенности, которых был в этих заключительных матчах, прийти в себя. Перерыв не очень большой, 15 числа предстоит матч за Суперкубок. Без раскачки стартует новый сезон, который обещает быть таким же плотным, насыщенным, сразу начнутся игры Кубка в группе.
Но решили сдвинуть сбор на два дня — с 24-го на 26-е. Работа показала, что мы убили несколько зайцев — и эмоций накопили, и ребята пришли в хорошем состоянии, что тренировка и продемонстрировала. Все с хорошим отношением к тренировочной деятельности, и это радует», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
Федотов добавил, что 1 июля все футболисты вернутся в расположение ЦСКА.
15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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