Федотов о сборах ЦСКА: «1 июля все должны к нам присоединиться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал физическое состояние игроков после первой тренировке на базе в Новогорске.

«Нам была нужна эта пауза после такого насыщенного сезона, плюс финал Кубка вынесли на 11-е число. Нужно было накопить эмоций, сбросит груз ответсвенности, которых был в этих заключительных матчах, прийти в себя. Перерыв не очень большой, 15 числа предстоит матч за Суперкубок. Без раскачки стартует новый сезон, который обещает быть таким же плотным, насыщенным, сразу начнутся игры Кубка в группе.

Но решили сдвинуть сбор на два дня — с 24-го на 26-е. Работа показала, что мы убили несколько зайцев — и эмоций накопили, и ребята пришли в хорошем состоянии, что тренировка и продемонстрировала. Все с хорошим отношением к тренировочной деятельности, и это радует», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Федотов добавил, что 1 июля все футболисты вернутся в расположение ЦСКА.

15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.