Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским «Динамо».

Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист находится в «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Всего за московский клуб Паршивлюк провел 89 игр, записал на свой счет 1 забитый мяч и 7 ассистов.