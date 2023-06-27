Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским «Динамо».
Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.
34-летний футболист находится в «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Всего за московский клуб Паршивлюк провел 89 игр, записал на свой счет 1 забитый мяч и 7 ассистов.
Источник: ФК Динамо
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