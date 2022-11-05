Федотов рассказал о причинах поражения ЦСКА от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

— Почему эта изюминка пропала, в том числе от наших латиноамериканцев, которые немножко замерзли осенью?

— Над этим работаем. Если бояться играть в футбол, здесь у нас появился некий мандраж, который не позволяет показывать весь свой арсенал. Мы сейчас говорим о том, что с «Динамо» был хороший матч, со «Спартаком» был хороший матч. Отсутствие реализации — ключевой фактор, который вселил в команду чувство неверия, хотя много об этом говорим, но это сложно преодолеть за короткий отрезок времени. Ответственность за результат, возможно, тоже одна из причин: обидно за потерянные очки, три ничейные игры подряд, в каждой из которых мы могли разжиться тремя очками. Такие игры бывают, сложно пройти весь сезон на одном дыхании, поэтому мы и говорим, что в таких играх включаются другие качества: сначала нужно преодолеть себя, потом соперника. Когда что-то не получается, их нужно вырывать. Я не скажу, что нет тяги, есть данные, которые показывают, что мы находимся в нормальном состоянии, не уступаем в этом компоненте ни одному сопернику. Но эта командная химия немного дала сбой. На сегодняшний день это очевидно.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.