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Сегодня, 23:29

Владимир Федотов: «Создавали моменты. Но не были достаточно подготовлены в завершающей фазе атаки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру команды в товарищеском матче против «Рубина» (0:2).

«Любой матч лучше тренировки, поэтому мы и выбрали такой игровой режим для подготовки вместо обычной двухсторонки, хотя изначально этого матча в расписании не было. Хорошая тренировка. Столкнулись также с тем, что ребята мыслями уже были в игре, которая будет 23 числа, и к которой мы готовимся. Это нормальное явление.

Надо отметить хорошее начало игры, несмотря на не реализованный 11-метровый и другие моменты. Реакция на голы также понравилась, создавали моменты. Но не были достаточно подготовлены в завершающей фазе атаки.

Сегодня была задача всем дать одинаковую нагрузку. Вышли молодые ребята, которые были более свежими, они не так много сыграли в предыдущем спарринге. Показали хороший азарт, движение, прессинг. Единственное, чего не хватило — забитых голов.

Мы завершили цикл сборов. Накопилась определенная эмоциональная усталость. Но сегодняшняя игра даст толчок, она очень полезна в понимании того, что нужно быть максимально настроенными и готовыми, особенно в преддверии кубкового сражения», — цитирует тренера пресс-служба московского клуба.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11712
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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