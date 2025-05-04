Футбол
4 мая, 19:46

Главный тренер ЦСКА Николич: «Старая проблема останется — мы не забиваем огромное количество моментов»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал потерю очков в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра команд прошла в воскресенье, 4 мая, в Грозном и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

«В этой игре у нас был неплохой контроль мяча, но старая проблема остается: мы не забиваем огромное количество моментов. Всем футбольным людям понятно, как решать этот вопрос. Жалко два очка, которые мы, на мой взгляд, упустили. Поздравляю «Ахмат» с завоеванным очком, которое очень важно им в борьбе за выживание. Удивляет, что происходит в нескольких последних турах. Такого не было, когда я в первый раз тренировал в России», — приводит пресс-служба армейцев слова Николича.

ЦСКА набрал 52 очка и снова обошел «Спартак» (51) в турнирной таблице, вернувшись на третье место. Следующий матч в чемпионате России красно-синие проведут 10 мая против «Краснодара».

Источник: Официальный сайт ФК ЦСКА
  • vvi432

    Удивляет, что происходит в нескольких последних турах. Такого не было, когда я в первый раз тренировал в России» - О чем это Николич? Загадочно и не понятно.

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    Что, не нашлось зобнина у Ахмата?

    04.05.2025

  • Sergey Sparker

    Моменты? Да если бы у Ахмата вместо Мелкадзе был нападающий умеющий попадать по мячу пролетели бы с крупным счетом. Не надо щеки надувать, игра у команды бестолковая. При Федотове хоть в атаку играли, смотреть было интересно. А сейчас полный отстой, игра в автобус с надеждой на случайные отскоки.

    04.05.2025

    • Ларин назвал «Локомотив» главным клубом РПЛ, развивающим российский футбол

    «Зенит» — «Пари НН»: Грулев вывел гостей вперед
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

