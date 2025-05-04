Главный тренер ЦСКА Николич: «Старая проблема останется — мы не забиваем огромное количество моментов»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал потерю очков в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра команд прошла в воскресенье, 4 мая, в Грозном и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

«В этой игре у нас был неплохой контроль мяча, но старая проблема остается: мы не забиваем огромное количество моментов. Всем футбольным людям понятно, как решать этот вопрос. Жалко два очка, которые мы, на мой взгляд, упустили. Поздравляю «Ахмат» с завоеванным очком, которое очень важно им в борьбе за выживание. Удивляет, что происходит в нескольких последних турах. Такого не было, когда я в первый раз тренировал в России», — приводит пресс-служба армейцев слова Николича.

ЦСКА набрал 52 очка и снова обошел «Спартак» (51) в турнирной таблице, вернувшись на третье место. Следующий матч в чемпионате России красно-синие проведут 10 мая против «Краснодара».