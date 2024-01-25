Мелик-Гусейнов оценил выступление «Пари НН» в первой части сезона-2023/24

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил выступление команды в первой части сезона-2023/24.

«Какую оценку получила команда за свое выступление? Удовлетворительную. Там вопрос стоял так: удовлетворительная либо неудовлетворительная оценка. Перед нами был поставлен план на 18 туров, и в первой части сезона все получилось, команда на 100% выполнила то, что от нее ожидали», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).