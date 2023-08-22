Федотов: «ЦСКА нужны игроки, который прошли огонь, воду и медные трубы»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову ответил на вопрос о трансферах.

«На данный момент нас сейчас мало. Мы с вами коснулись группы молодых футболистов. Молодость дает преимущество быстрого восстановления, но мы не вправе отметать психологические моменты. Как раз молодости свойственна нестабильность. И здесь мы должны обрастать более качественными [игроками], которые уже прошли огонь, воду и медные трубы», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Ранее ЦСКА объявил об переходе полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ». 21 августа стало известно о скором трансфере нападающего «Леона» Виктора Давилы.