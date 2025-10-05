Челестини о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Мы не играли так, как хотели. Могли лучше»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (3:2).
— Казалось, что доведете игру до конца максимально спокойно. Что случилось?
— Согласен с вами, мы не играли так, как хотели. Отдавали слишком много длинных передач, нам не хватало терпения. Когда мы играем в футбол, мы — ракеты, но нам не хватало спокойствия. Дарили «Спартаку» мячи, соперник этим воспользовался. Это хорошая команда. Забив три мяча, мы сделали матч открытым. Могли провести эту игру лучше. Вижу, куда нам двигаться, где прибавлять. Это позитивно с точки зрения будущего.
— Каким вы видите будущее Матвея Лукина?
— Он сыграл в Кубке 90 минут, набирает свое время. Очевидно, что я не делал ему сегодня подарка — он вышел на поле в непростой момент. Футболисты, которые вышли сегодня на замену, провели хорошую работу. Благодаря им мы начали лучше контролировать мяч.
ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1