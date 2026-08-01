Тренер ЦСКА Игдисамов о переносе матча 3-го тура РПЛ из Ростова в Москву: «Только рады, что удалось поменяться»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал перенос матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москву.

«Мы только рады, что удалось поменяться кругами. Во-первых, играть в Ростове в августе, мягко говоря, не очень комфортно — все понимают, какие там погодные условия. Во-вторых, в феврале, наоборот, лучше играть на юге, а не в Москве. Поэтому считаем, что такой вариант удобен для обеих команд. А пять домашних матчей подряд — это хорошая возможность набрать максимум очков», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

31 июля РПЛ объявила о том, что в 3-м туре чемпионата России ЦСКА и «Ростов» сыграют в Москве из-за того, что «Ростов Арена» была повреждена в результате стихийного бедствия. В 18-м туре команды проведут матч в Ростове-на-Дону.

ЦСКА с 4 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» с 3 баллами занимает седьмое место.