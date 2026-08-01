Тренер ЦСКА Игдисамов о переносе матча 3-го тура РПЛ из Ростова в Москву: «Только рады, что удалось поменяться»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал перенос матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москву.
«Мы только рады, что удалось поменяться кругами. Во-первых, играть в Ростове в августе, мягко говоря, не очень комфортно — все понимают, какие там погодные условия. Во-вторых, в феврале, наоборот, лучше играть на юге, а не в Москве. Поэтому считаем, что такой вариант удобен для обеих команд. А пять домашних матчей подряд — это хорошая возможность набрать максимум очков», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.
31 июля РПЛ объявила о том, что в 3-м туре чемпионата России ЦСКА и «Ростов» сыграют в Москве из-за того, что «Ростов Арена» была повреждена в результате стихийного бедствия. В 18-м туре команды проведут матч в Ростове-на-Дону.
ЦСКА с 4 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» с 3 баллами занимает седьмое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
2
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|2
|0
|2