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1 августа, 22:18

Тренер ЦСКА Игдисамов о переносе матча 3-го тура РПЛ из Ростова в Москву: «Только рады, что удалось поменяться»

Сергей Филин

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал перенос матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москву.

«Мы только рады, что удалось поменяться кругами. Во-первых, играть в Ростове в августе, мягко говоря, не очень комфортно — все понимают, какие там погодные условия. Во-вторых, в феврале, наоборот, лучше играть на юге, а не в Москве. Поэтому считаем, что такой вариант удобен для обеих команд. А пять домашних матчей подряд — это хорошая возможность набрать максимум очков», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

31 июля РПЛ объявила о том, что в 3-м туре чемпионата России ЦСКА и «Ростов» сыграют в Москве из-за того, что «Ростов Арена» была повреждена в результате стихийного бедствия. В 18-м туре команды проведут матч в Ростове-на-Дону.

ЦСКА с 4 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» с 3 баллами занимает седьмое место.

Источник: ПФК ЦСКА
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Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 2 0 2
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