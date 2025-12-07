Сперцян после победы над ЦСКА: «Первая часть сезона — на первом месте. Теперь отдых будет вдвойне приятнее»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал пост в своем Telegram-канале после победы над ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Плюс три! Первая часть сезона — на первом месте. Теперь отдых будет вдвойне приятнее. Большое спасибо товарищам по команде за такой результат! И, конечно, вам, дорогие болельщики», — написал Сперцян.

Благодаря победе над ЦСКА «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. «Быки» лидируют в турнирной таблице с 40 очками в 18 матчах.

«Краснодар» — действующий чемпион России.