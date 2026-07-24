«Балтика» близка к сделке с ЦСКА по трансферу Бориско

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что голкипер команды Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА.

В пятницу 26-летний вратарь попал в стартовый состав калининградцев на домашний матч 1-го тура РПЛ с армейцами.

«Переговоры ведутся, вопрос обсуждается. Но конкретики пока нет. Трансферное окно долгое, может решится завтра, может через месяц. Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, игрока. Знаю его позицию, но спросите у него. Ведем переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идет», — приводит matchtv.ru слова Измайлова.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Балтика» готова продать Бориско в ЦСКА при условии обратной аренды на сезон-2026/27.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 23 матча во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз отыграл на ноль.