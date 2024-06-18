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Главный тренер «Ариса» — о трансфере Шуманского: «Переход в ЦСКА — удачный вариант для развития»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» переход форварда Артема Шуманского в ЦСКА. Московский клуб подписал контракт с белорусским нападающим до лета 2029 года.

«Поздравляю Артема с переходом в ЦСКА. Своим перформансом он заинтересовал такой большой клуб. В первую очередь, это его заслуга. Но и тренерский штаб внес немалый вклад в его успех. Желаем Артему всего самого наилучшего! Не сказал бы, что он перерос «Арис». Он играл, ему доверяли. Но переход в ЦСКА — удачный вариант для его развития. Клуб действительно хотел его приобрести. И это круто! В этом мы не должны ему препятствовать. Дай Бог, он будет там играть. Талант и потенциал, несомненно, есть. Так что все сложилось удачно!» — сказал Шпилевский «СЭ».

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего форварда в 400 тысяч евро. На его счету один матч за сборную Белоруссии.

ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Шпилевский
Артем Шуманский
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
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 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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