В ЦСКА прокомментировали трансфер Шуманского

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Артема Шуманского из кипрского «Ариса».

Армейцы объявили о переходе форварда 18 июня. Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать за ЦСКА под 8-м номером.

«Артем — молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. Уже сейчас он может бороться за игровые минуты. При этом Артем довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьезно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса», — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.