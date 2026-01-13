Черчесов — о поражении от «Нови-Пазара»: «Главное, что отношение к игре у «Ахмата» было правильное»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов остался доволен тем, как игроки команды проявили себя в первом контрольном матче на сборах в Турции.

Во вторник, 13 января, грозненцы уступили сербской команде «Нови-Пазар» со счетом 0:1. Автогол забил защитник «Ахмата» Надер Гандри.

«Никогда не хочется проигрывать. Эти три дня сборов мы находились под нагрузками. Никто никогда не знает на сборах, кто в каком состоянии. Главное, что отношение к игре у нас было правильное. Наши ребята проявили характер и с тяжелыми ногами старались сделать максимум», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

18 января «Ахмат» в рамках подготовки к весенней части сезона сыграет с «ОФК Белград». Позднее у грозненской команды запланировано еще пять товарищеских матчей.