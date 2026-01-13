Соболев в шутку назвал Баринова Иудой после перехода из «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оставил комментарий под постом полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова с прощальным посланием болельщикам «Локомотива».

13 января воспитанник железнодорожников подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29. После перехода Баринов заявил, что «Локомотив» и болельщики навсегда останутся в его сердце. Также он призвал фанатов красно-зеленых не переписывать их совместную историю.

«Иуда» — написал Соболев, прикрепив эмодзи в виде сердца и смеющийся смайлик.

Сам Соболев летом 2024 года перешел из «Спартака» в «Зенит». После этого он неоднократно подвергался оскорблениям на матчах со стороны фанатов московской команды.