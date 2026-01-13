Защитник Шатара покинул «Ахмат»

«Ахмат» объявил об уходе защитника Милоша Шатары.

Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Контракт с 30-летним боснийцем действовал до 30 июня 2026 года.

Шатара играл за грозненцев с зимы 2023 года. Он провел за команду 41 матч и забил 1 гол.

Ранее он играл за белорусский «Шахтер», сербский «Младост» и боснийскую «Козару».