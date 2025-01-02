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Ташуев о федерациях, поддерживающих Россию: «Митрофанов блефовать не станет, но мы заложники ситуации»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, который рассказал, что Швеция, Норвегия и Германия не против возвращения России в международные турниры.

«Митрофанов не будет же блефовать, он знает, о чем говорит. Думаю, за возвращение России в еврокубки и международные турниры не только эти 3 федерации. Профессионалы, люди спорта далеки от политики. Они хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку. Другое дело — давление политического руководства на эти федерации. К сожалению, политика сегодня вмешивается в спорт, что в корне неправильно. Но что мы сделаем? Мы заложники ситуации», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Максим Митрофанов
Сергей Ташуев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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