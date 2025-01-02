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«Краснодар» поздравил экс-полузащитника Классона с 33-летием

Алина Савинова
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«Краснодар» поздравил бывшего полузащитника команды Виктора Классона с днем рождения. 2 января шведскому футболисту исполнилось 33 года.

«Сегодня свой день рождения отмечает экс-футболист «Краснодара» Виктор Классон. Желаем Виктору здоровья, благополучия и долгой, продуктивной карьеры», — говорится в сообщении «быков».

Также в четверг день рождения отмечает защитник Сергей Петров, который является абсолютным рекордсменом южного клуба по количеству матчей и игровому времени. «Краснодар» пожелал 34-летнему игроку здоровья, счастья и успешной карьеры за команду.

Классон выступал за «быков» с 2017 по 2021 год. В составе «Краснодара» он провел 147 матчей и забил 43 гола. На счету Петрова 312 игр за команду, в которых он отметился 15 голами.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/13454
Виктор Классон
Сергей Петров
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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