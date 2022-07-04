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Сегодня, 17:45

Агент Гурцкая: «У «Спартака» полтора центральных защитника»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тренировка «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил состав «Спартака» перед стартом сезона-2022/23.

«Все-таки у «Спартака» очень много слабых мест — они до сих пор выходят без центрального защитника. У них вообще полтора центральных защитника — не по фамилиям, а по качеству. И края обороны слабые, поэтому я не говорил бы, что «Спартак» уж очень сильно укомплектован. Потому что ты знаешь, что главное в чемпионате России — не пропустить», — сказал Гурцкая «СЭ».

16 июля «Спартак» сыграет с «Ахматом» на выезде в новом сезоне РПЛ.

В прошлом сезоне красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России и заняли 10-е место в чемпионате России.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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