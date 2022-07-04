Агент Гурцкая: «У «Спартака» полтора центральных защитника»
Футбольный агент Тимур Гурцкая в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил состав «Спартака» перед стартом сезона-2022/23.
«Все-таки у «Спартака» очень много слабых мест — они до сих пор выходят без центрального защитника. У них вообще полтора центральных защитника — не по фамилиям, а по качеству. И края обороны слабые, поэтому я не говорил бы, что «Спартак» уж очень сильно укомплектован. Потому что ты знаешь, что главное в чемпионате России — не пропустить», — сказал Гурцкая «СЭ».
16 июля «Спартак» сыграет с «Ахматом» на выезде в новом сезоне РПЛ.
В прошлом сезоне красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России и заняли 10-е место в чемпионате России.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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