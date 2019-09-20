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«Главное, чтобы заявили». Кокорин надеялся сыграть за «Зенит» раньше

17:32
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин до последнего верил, что сможет играть за питерцев в этом сезоне. Телеграм-канал Mash опубликовал ролик, на котором игрок делится своими надеждами с болельщиками сине-бело-голубых.

Ранее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил возмущение решением РФС. В ближайшие 5 месяцев футболист не сможет помочь команде.

Кокорин теперь сможет играть не раньше зимнего трансферного окна, то есть не раньше января. В этом случае первым матчем в РПЛ для форварда может стать игра с «Локо» в рамках 20-го тура — матч состоится 1 марта. Последнюю же игру за питерцев Кокорин провел 7 октября 2018-го года в рамках 10-го тура РПЛ — против «Краснодара».

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Отчим Кокорина отказался комментировать решение РФС не регистрировать Александра в качестве игрока «Зенита»// РФС объяснил, почему отказался регистрировать Кокорина // Когда Кокорин впервые сыграет за «Зенит» в РПЛ после возвращения из тюрьмы

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