Отчим Кокорина отказался комментировать решение РФС не регистрировать Александра в качестве игрока «Зенита»

Кирилл Логинов, отчим Александра Кокорина отказался комментировать «СЭ» решение комитета РФС по статусу игроков не регистрировать нападающего в качестве футболиста «Зенита» вне регистрационного периода.

— Как прокомментируете то, что вашему сыну отказали в регистрации в качестве игрока «Зенита»? — вопрос Логинову.

— Никак, спасибо, — ответил отчим Кокорина.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник, 17 сентября, Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. (Иван Торопцев)