Когда Кокорин впервые сыграет за «Зенит» в РПЛ после возвращения из тюрьмы

После решения комитета РФС по статусу игроков стало понятно, что заявить Александра Кокорина «Зенит» теперь сможет не раньше зимнего трансферного окна, то есть не раньше января.

В этом случае первым матчем в РПЛ для форварда может стать игра с «Локо» в рамках 20-го тура — матч состоится 1 марта. Последнюю же игру за питерцев Кокорин провел 7 октября 2018-го года в рамках 10-го тура РПЛ — против «Краснодара».

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

РФС объяснил, почему отказался регистрировать Кокорина