Николай Наумов: «Того «Зенита», который мы знали раньше, сегодня уже нет»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферной политике «Зенита».

«В условиях изоляции мы должны развивать собственных футболистов, — цитирует Наумова «РБ Спорт». — И мне совсем не нравится позиция «Зенита», который безудержно покупает иностранцев дорогих, а мы им аплодируем. На самом деле того «Зенита», который мы знали раньше, сегодня уже нет. Та команда с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Денисовым была более привлекательной. Это были свои, питерские ребята. А нынешнее направление «Зенита» мне не очень нравится».

«Зенит» в 18 турах РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар» (38).