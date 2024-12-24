Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:00

Глава судейского комитета РФС Каманцев — о заявлениях Федорищева: «Не можем игнорировать такие случаи»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель судейского комитета РФС и глава ЭСК Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе, инициированный после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Как отреагировали на ноябрьские заявления Федорищева про судей и предполагаемый долг в 36 миллионов рублей?

— Я уже говорил и могу повторить: подобные высказывания мы не можем игнорировать. Они нуждаются в проверке. Как известно, правоохранительные органы уже проводят проверку. И меня уже опрашивали на эту тему. Лично мне скрывать нечего, но не имею права давать подробные комментарии, пока не закончится проверка. Когда дело дойдет до официального решения — возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела, — тогда дам все необходимые комментарии.

— Тем не менее вы несколько недель назад заявляли, что РФС проводит свою проверку судейства матчей «Крыльев Советов» за последние два года.

— Она уже завершена. Сейчас идет обобщение всей информации. Анализ предоставим правоохранительным органам 25-26 декабря.

— Вы вообще сталкивались когда-либо с ситуациями, когда к вам обращались официальные лица клубов с заявлениями, аналогичными тем, что сделал Федорищев?

— Такое случалось. В клубах знают, что я открыт и готов выслушать любого. И точно судейский комитет РФС не будет игнорировать подобные жалобы. Другое дело — мы всегда должны четко понимать, где есть реальные основания, а где просто эмоции. Вызванные, к примеру, поражением твоей команды в прошедшем матче. Если помните, в свое время в 2022 году мы проводили проверку по игре «Химки» — «Крылья Советов». И по ее итогам больше не работает судьей Алексей Матюнин, поскольку ЭСК установила признаки необъективного судейства с двумя ключевыми решениями. Так что, как видите, РФС не игнорирует сигналы подобного рода. Другое дело, надо всегда четко проверять, насколько эти сигналы обоснованы.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. «При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах

Ранее Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Похже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.

РФС
Вячеслав Федорищев
Павел Каманцев
Читайте также
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
«При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах
Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?
Глава судейского комитета РФС Каманцев: «Арбитры Шафеев и Сафьян брали деньги от «Чайки». Потом отдали на благотворительность»
Каманцев: «Некоторые разговоры мы учитываем при назначениях судей, чтобы не допускать даже гипотетический конфликт интересов»
Каманцев: «Я знаю имя человека, который рассказал Федорищеву о 36 миллионах»
Каманцев — о коррупционном скандале: «Проверка завершена. Анализ предоставим органам на следующей неделе»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Динамо» опровергли скорый переход Глебова в клуб

Глава судейского комитета РФС Каманцев не против работы бывших арбитров в клубах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости