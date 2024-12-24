Глава судейского комитета РФС Каманцев — о заявлениях Федорищева: «Не можем игнорировать такие случаи»

Председатель судейского комитета РФС и глава ЭСК Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе, инициированный после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Как отреагировали на ноябрьские заявления Федорищева про судей и предполагаемый долг в 36 миллионов рублей?

— Я уже говорил и могу повторить: подобные высказывания мы не можем игнорировать. Они нуждаются в проверке. Как известно, правоохранительные органы уже проводят проверку. И меня уже опрашивали на эту тему. Лично мне скрывать нечего, но не имею права давать подробные комментарии, пока не закончится проверка. Когда дело дойдет до официального решения — возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела, — тогда дам все необходимые комментарии.

— Тем не менее вы несколько недель назад заявляли, что РФС проводит свою проверку судейства матчей «Крыльев Советов» за последние два года.

— Она уже завершена. Сейчас идет обобщение всей информации. Анализ предоставим правоохранительным органам 25-26 декабря.

— Вы вообще сталкивались когда-либо с ситуациями, когда к вам обращались официальные лица клубов с заявлениями, аналогичными тем, что сделал Федорищев?

— Такое случалось. В клубах знают, что я открыт и готов выслушать любого. И точно судейский комитет РФС не будет игнорировать подобные жалобы. Другое дело — мы всегда должны четко понимать, где есть реальные основания, а где просто эмоции. Вызванные, к примеру, поражением твоей команды в прошедшем матче. Если помните, в свое время в 2022 году мы проводили проверку по игре «Химки» — «Крылья Советов». И по ее итогам больше не работает судьей Алексей Матюнин, поскольку ЭСК установила признаки необъективного судейства с двумя ключевыми решениями. Так что, как видите, РФС не игнорирует сигналы подобного рода. Другое дело, надо всегда четко проверять, насколько эти сигналы обоснованы.

Ранее Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема. Похже чиновник рассказал, что предоставил имеющиеся у него факты в правоохранительные органы.