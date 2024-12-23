В «Динамо» опровергли скорый переход Глебова в клуб

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин опроверг информацию о продвинутой стадии переговоров по трансферу полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Это неправда», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Ранее Metaratings сообщил, что «Динамо» активизировало переговоры по переходу Глебова. Сумма трансфера капитана ростовского клуба может составить 9-10 миллионов евро.

В сезоне-2024/2025 Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.