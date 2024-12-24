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Судейство

Сегодня, 00:15

Глава судейского комитета РФС Каманцев не против работы бывших арбитров в клубах

Владислав Маслов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС и глава ЭСК Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказал мнение относительно работы бывших арбитров в футбольных клубах.

— Станислав Сухина (экс-судья РПЛ — Прим. «СЭ») недавно вернулся в «Локомотив», став начальником молодежной команды. Вы как относитесь к практикам работы бывших судей в клубах?

Мы относимся к ним очень хорошо. Просто у нас существует бан для тех, кто работал в клубах. Как минимум в течение двух лет после окончания работы в клубах они не имеют права работать в судейских органах РФС из-за конфликта интересов.

— Инспекторами тоже не могут работать в течение двух лет?

Да. Но это как раз именно связано с тем, что за это время конфликт интересов должен выветриться, что называется.

— Казалось, что при Хачатурянце и вас эта практика стала сходить на нет.

— Ну почему? Работал, к примеру, в «Спартаке» Михаил Ходырев, бывший судья. После этого два года не работал нигде. А потом начал трудиться в Московской федерации футбола.

— Я имел в виду, что практика трудоустройства судей в клубы сократилась. Тот же Ходырев покинул «Спартак» в 2021 году. Тогда же Сухину уволили из «Локо». Казалось, что это результат вашей с Хачатурянцем неформальной рекомендации клубам прекратить содержать в штате бывших арбитров. И совсем заметных случаев стало меньше.

— Зря вы так думаете. Во многих клубах бывших судей по каким-то причинам очень ценят как начальников команд. Тот же Сухина потом быстро трудоустраивался в «Велес» и «Факел». Дело в том, что мы ничего против такой практики не имеем. Просто, повторюсь, бывшие судьи должны быть готовы, что после работы в клубах два года не смогут работать в судейских органах РФС.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. «При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах

Сухина работал на матчах РПЛ в качестве главного арбитра с 2000 по 2012 год. По окончании карьеры он занимал должность начальника команды в «Локомотиве» (2017-2021), «Велесе» и «Факеле».

РФС
ФК Локомотив (Москва)
Павел Каманцев
Станислав Сухина
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Глава судейского комитета РФС Каманцев — о заявлениях Федорищева: «Не можем игнорировать такие случаи»

Глава судейского комитета РФС Каманцев считает достаточной квалификацию судьи Опейкиной
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

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Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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