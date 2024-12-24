Глава судейского комитета РФС Каманцев не против работы бывших арбитров в клубах
Председатель судейского комитета РФС и глава ЭСК Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказал мнение относительно работы бывших арбитров в футбольных клубах.
— Станислав Сухина (экс-судья РПЛ — Прим. «СЭ») недавно вернулся в «Локомотив», став начальником молодежной команды. Вы как относитесь к практикам работы бывших судей в клубах?
— Мы относимся к ним очень хорошо. Просто у нас существует бан для тех, кто работал в клубах. Как минимум в течение двух лет после окончания работы в клубах они не имеют права работать в судейских органах РФС из-за конфликта интересов.
— Инспекторами тоже не могут работать в течение двух лет?
— Да. Но это как раз именно связано с тем, что за это время конфликт интересов должен выветриться, что называется.
— Казалось, что при Хачатурянце и вас эта практика стала сходить на нет.
— Ну почему? Работал, к примеру, в «Спартаке» Михаил Ходырев, бывший судья. После этого два года не работал нигде. А потом начал трудиться в Московской федерации футбола.
— Я имел в виду, что практика трудоустройства судей в клубы сократилась. Тот же Ходырев покинул «Спартак» в 2021 году. Тогда же Сухину уволили из «Локо». Казалось, что это результат вашей с Хачатурянцем неформальной рекомендации клубам прекратить содержать в штате бывших арбитров. И совсем заметных случаев стало меньше.
— Зря вы так думаете. Во многих клубах бывших судей по каким-то причинам очень ценят как начальников команд. Тот же Сухина потом быстро трудоустраивался в «Велес» и «Факел». Дело в том, что мы ничего против такой практики не имеем. Просто, повторюсь, бывшие судьи должны быть готовы, что после работы в клубах два года не смогут работать в судейских органах РФС.
Сухина работал на матчах РПЛ в качестве главного арбитра с 2000 по 2012 год. По окончании карьеры он занимал должность начальника команды в «Локомотиве» (2017-2021), «Велесе» и «Факеле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3