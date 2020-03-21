Глава совдира «Локо»: «Николич сменит Семина? Еще почитайте новости из Гондураса, много нового найдете»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию иностранных СМИ о том, новым главным тренером москвичей может стать бывший рулевой венгерского «Фехервара» Марко Николич. Ранее генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе говорил, что на совдире клуба по итогам сезона будет рассмотрено несколько кандидатур, включая Юрия Семина.

— Предлагаю всем коллегам внимательно проштудировать еще источники в Гондурасе, Никарагуа, Новой Зеландии. Они найдут там много нового и интересного... Каков кредит доверия к Семину? У него действующий контракт. Точка, — сказал Мещеряков. (Виталий Айрапетов)

Глава «Локо»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ. И выйти в евровесну»