РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава совдира «Локо»: «Николич сменит Семина? Еще почитайте новости из Гондураса, много нового найдете»

12:29
Виталий Мещеряков. Фото Федор Успенский.
Виталий Мещеряков. Фото Федор Успенский.
Теги:

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию иностранных СМИ о том, новым главным тренером москвичей может стать бывший рулевой венгерского «Фехервара» Марко Николич. Ранее генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе говорил, что на совдире клуба по итогам сезона будет рассмотрено несколько кандидатур, включая Юрия Семина.

— Предлагаю всем коллегам внимательно проштудировать еще источники в Гондурасе, Никарагуа, Новой Зеландии. Они найдут там много нового и интересного... Каков кредит доверия к Семину? У него действующий контракт. Точка, — сказал Мещеряков. (Виталий Айрапетов)

Глава «Локо»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ. И выйти в евровесну»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир