Глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение не расширять чемпионат России, принятое на общем собрании клубов премьер-лиги.

— Конечно, очень жаль, клубы, которые покидают лигу, — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина. — Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ.

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми.

«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20, покинули лигу.