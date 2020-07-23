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Глава РПЛ Прядкин — о несостоявшемся расширении чемпионата: «Жаль «Крылья» и «Оренбург», которые покидают лигу»

15:58
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение не расширять чемпионат России, принятое на общем собрании клубов премьер-лиги.

— Конечно, очень жаль, клубы, которые покидают лигу, — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина. — Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ.

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми.

«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20, покинули лигу.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/322

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