ЦСКА приехал на матч с «Динамо» на электробусах

24 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет с «Динамо» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-синие уже прибыли на арену. Причем ЦСКА приехал на матч на электробусах.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — второе с 52 баллами.

8 августа в первом круге матча третьего тура РПЛ «Динамо» победило ЦСКА (2:1).