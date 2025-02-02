Дюков переизбран на пост президента РФС

Александр Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник являлся единственным претендентом на должность.

На внеочередной конференции кандидатуру Дюкова поддержали все 77 организаций — членов РФС.

На пост генерального секретаря был переизбран Максим Митрофанов. За него также проголосовали единогласно.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. 4 февраля 2021-го он был переизбран на четырехлетний срок.