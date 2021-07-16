Глава Hypercube ответил на вопрос об уменьшении команд в РПЛ

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о возможном уменьшении команд в Тинькофф РПЛ.

— Как вы смотрите на снижение количества команд в РПЛ?

— Со временем футбол будет улучшаться. Представьте Нижний Новгород — если такой большой город не будет участвовать, то это упущение денег. Также у вас большая страна и много профессиональных клубов. Нужно дать возможность всем клубам развиваться.

— Нижегородский клуб 4 раза банкротился и менял название.

— Я опираюсь на экономические показатели. Там и стадион хороший. При нормальных условиях там должен быть нормальный футбол. А банкротство везде бывает. Возьмите даже «Рейнджерс», но и у них были серьезные проблемы. Они могут быть везде. Это ужасно, но это бывает. Если говорить о коррупции, то она бывает везде. Это как допинг в легкой атлетике, всегда это так или иначе присутствует. Также в таком формате договорняки устраивать будет сложнее, чем сейчас в ФНЛ. Матчей, в которых ничего не решается, станет намного меньше, что в этом помешает.

— Кто-то из клубов говорил о необходимости вернуться на «весна-осень»?

— Может быть, кто-то упоминал. Большинство об этом не говорило.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.