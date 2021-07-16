Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Hypercube ответил на вопрос об уменьшении команд в РПЛ

13:56
Теги:

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о возможном уменьшении команд в Тинькофф РПЛ.

— Как вы смотрите на снижение количества команд в РПЛ?

— Со временем футбол будет улучшаться. Представьте Нижний Новгород — если такой большой город не будет участвовать, то это упущение денег. Также у вас большая страна и много профессиональных клубов. Нужно дать возможность всем клубам развиваться.

— Нижегородский клуб 4 раза банкротился и менял название.

— Я опираюсь на экономические показатели. Там и стадион хороший. При нормальных условиях там должен быть нормальный футбол. А банкротство везде бывает. Возьмите даже «Рейнджерс», но и у них были серьезные проблемы. Они могут быть везде. Это ужасно, но это бывает. Если говорить о коррупции, то она бывает везде. Это как допинг в легкой атлетике, всегда это так или иначе присутствует. Также в таком формате договорняки устраивать будет сложнее, чем сейчас в ФНЛ. Матчей, в которых ничего не решается, станет намного меньше, что в этом помешает.

— Кто-то из клубов говорил о необходимости вернуться на «весна-осень»?

— Может быть, кто-то упоминал. Большинство об этом не говорило.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда
Инсайды о зарплатах в КХЛ. Переплата легионерам и крутая работа с молодежью — сколько получают игроки «Ак Барса»?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы