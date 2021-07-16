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Глава Hypercube отметил, что клубы РПЛ могут распределить по корзинам по результатам последних 10 лет

14:00
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о возможном варианте изменения формата проведения чемпионата России.

— Деление «6 на 10» будет осуществляться по итогу сезону-2021/22 или по итогу десятилетия?

— Это второй этап чемпионата, это никак не связано с предыдущими годами. Он определяется по итогу первого этапа. Если говорить про распределение по корзинам, то тут окончательного решения еще нет. Можно взять результаты сезона-2021/22, но если будет принято решение взять результаты последних 10 лет, то мы готовы. Нам нужно решение, которое устроит всех.

— Рассматривается ли вариант, при котором команды будут разделены на группы по географическому признаку?

— Может быть, мы в ближайшее время рассмотрим такой вариант тоже. Мы пока исходили из спортивной составляющей. Если РФС предпочтет географическую составляющую, то мы можем так сделать. Hypercube ничего не навязывает.

— Если бы голосование проходило завтра, то какой исход будет от клубов РПЛ?

— Я не имею полномочий раскрывать то, что говорят клубы. Но 5 клубов категории А — за. Клубы этой категории в конечном итоге играют в ЛЧ. Мы будем также спрашивать мнение у других. Например, мы видели голосование людей, где большинство пользователей поддержало изменение.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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