Канчельскис отреагировал на новость о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном назначении Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака».

«Время покажет, как будет дальше с постом президента «Спартака». Можно по-разному относиться к Федуну, но он много сделал для красно-белых — построил стадион, команда выигрывала титулы, взяла чемпионство. Когда будет назначен новый человек на место Леонида Арнольдовича, тогда и будем говорить. Не думаю, что сразу появится результат, когда Хачатурянц придет в «Спартак». Какие-то изменения будут, но все будет постепенно, сначала должно пройти время. Может, Ашот Рафаилович год подработает и уйдет.

Не думаю, что дружба с Каманцевым как-то повлияет на работу Хачатурянца в «Спартаке». Никаких своих судей и подобных вещей на матчах красно-белых не будет. Друг — это друг, а работа — это работа», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.