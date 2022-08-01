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Канчельскис отреагировал на новость о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном назначении Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака».

«Время покажет, как будет дальше с постом президента «Спартака». Можно по-разному относиться к Федуну, но он много сделал для красно-белых — построил стадион, команда выигрывала титулы, взяла чемпионство. Когда будет назначен новый человек на место Леонида Арнольдовича, тогда и будем говорить. Не думаю, что сразу появится результат, когда Хачатурянц придет в «Спартак». Какие-то изменения будут, но все будет постепенно, сначала должно пройти время. Может, Ашот Рафаилович год подработает и уйдет.

Не думаю, что дружба с Каманцевым как-то повлияет на работу Хачатурянца в «Спартаке». Никаких своих судей и подобных вещей на матчах красно-белых не будет. Друг — это друг, а работа — это работа», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом России, выиграла один Кубок и Суперкубок страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-ne-dumayu-chto-srazu-poyavitsya-rezultat-kogda-khachaturyants-pridet-v-spartak-1324537/
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Леонид Федун
2
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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